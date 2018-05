La guerre du crédit hypothécaire fait rage entre les banques

"Les grandes banques ont lancé ces derniers mois une offensive sur le crédit hypothécaire, qui influence négativement notre part de marché", indique le CEO de KBC, Johan Thijs. "Nous offrons donc des tarifs meilleurs marché . Cela pèse fortement sur nos marges." Il déplore toutefois le "pas de trop" fait par certaines banques. "Il n'est pas sain de voir de grandes banques vouloir gagner des parts de marché alors que la rentabilité est de plus en plus sous pression."

Attention aux produits trop avantageux

L'arrivée de grands acteurs dans cette guerre des prix relance la donne. Les regards se tournent ainsi vers Belfius et les plus petites enseignes, décidées à casser les prix, telles que Keytrade et Hello Bank.