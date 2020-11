La mesure anti-abus de la taxe comptes-titres déjà éludée

Le problème vient du mode de prélèvement de cette taxe qui frappera les comptes-titres de plus d'un million d'euros. La contribution de 0,15% devra être retenue à la source par les banques. Or, celles-ci ne sont pas à même de juger si les comptes-titres de leurs clients ont fait l'objet de manoeuvres destinées à éluder la taxe en violation de la disposition anti-abus. Et l'administration fiscale ne peut pas être au courant de telles manoeuvres, à moins que les contribuables se dénoncent eux-mêmes.