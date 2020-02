La néobanque N26 se retire du marché britannique

La néobanque en ligne allemande N26 a annoncé ce mardi se retirer du marché britannique, conséquence du divorce du Royaume-Uni avec l'Union européenne effectif depuis fin janvier. " Nous respectons complètement la décision politique. Elle a toutefois pour conséquence que N26 ne pourra plus servir ses clients au Royaume-Uni et va quitter ce marché", a expliqué son directeur des opérations bancaires Thomas Grosse dans un communiqué.

La décision ne concerne que le marché britannique et ne remet pas en cause les ambitions de la banque berlinoise qui veut devenir un champion du paiement sur mobile, ajoute-t-il. La banque a récemment levé 300 millions de dollars pour s'implanter sur le marché américain. Le jeune groupe revendique plus de 5 millions de clients dans une vingtaine de pays européens selon le communiqué et veut devenir la première banque mobile mondiale.