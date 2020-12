La néobanque de Belfius et Proximus baptisée "Banx"

Attendu pour le premier trimestre 2021, le lancement du nouveau service développé conjointement par Belfius et Proximus, baptisé "Banx", devrait intervenir un peu plus tard.

On ne sait toujours pas grand-chose du partenariat stratégique entre Belfius et Proximus, annoncé en grande pompe au printemps dernier, mais le nom de cette coentreprise a fuité dans la presse ce mardi matin: "Banx". Proximus a dévoilé la nouvelle marque en interne. Contactés par nos soins, l'opérateur télécom et le bancassureur confirment l'information. L'appellation se réfère au mot anglais "bank", auquel est adjoint le "x" de Proximus.