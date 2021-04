La néobanque va-t-elle détrôner la "banque de papa"?...

Néo vs tradition

Une néobanque est donc agrée . Elle doit comme toute banque répondre à une analyse du profil de risque déterminant les fonds propres , se plier aux frais de surveillance et de compliance et assurer la protection des dépôts. Grâce à une activité basique et une faible structure de coûts immobiliers et de personnel, ces frais sont peu élevés.

Le cas NewB

Un plus pour le client?

"Les néobanques bénéficient d'un alignement des astres: la technologie est là, la réglementation est là, et bien qu'ils soient aussi affectés par la pandémie, elle les a aussi aidés." La technologie est en effet l'atout premier de ces banques. L'habilité et la flexibilité, elles la tirent aussi du recours au cloud via des services provider IT.

Une concurrence plus féroce

Dans ce secteur en mutation, Roland Gillet voit pointer une concurrence bien plus féroce. "On sait les Google, Apple et autres s'intéresser aux services bancaires. Ils ont la force de frappe, les fonds propres et la technologie. C'est là une concurrence plus redoutable et redoutée. Et si en plus on assiste à une hausse des taux et des marges, cette rentabilité accrue du secteur fera encore plus d'envieux entrants."