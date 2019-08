La plateforme numérique de Belfius s'associe avec une coopérative pour les petits travaux

Lancée à l'automne 2018 par Belfius, Jaimy est une plateforme numérique qui permet de faire le lien entre les propriétaires d'un bien immobilier et les professionnels de la construction et de la rénovation dans une dizaine de catégories (menuiserie, électricité, peinture, etc.). A l'heure actuelle, plus de 5.000 clients ont utilisé ce service via lequel ils ont trouvé une solution parmi les quelque 2.000 artisans/ouvriers inscrits, indique Christophe Nottebaert, CEO de Jaimy.