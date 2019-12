La résistance des banques aux risques climatiques bientôt testée

Les initiatives bancaires pour faire face aux changements climatiques se multiplient. Après les Pays-Bas, les banques centrales française et britannique s'apprêtent à tester la solidité de leurs institutions financières face aux chocs climatiques.

Les institutions monétaires se mettent en ordre de marcher face aux changements climatiques. La Banque d'Angleterre semble ainsi emboîter le pas à la Banque centrale Néerlandaise (DNB) et aux propos du gouverneur de la Banque de France. Tous effectuent (dans le cas de la DNB) ou envisagent d'effectuer, dès 2020, des tests pour analyser la résistance de leurs banques et compagnies d'assurance aux changements climatiques.

"Nous publierons la méthodologie au premier trimestre et nous l'appliquerons à toutes les grandes banques et compagnies d'assurance françaises en 2020", a déclaré François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, lors des "Climate Finance Day" fin novembre.

De son côté, la Banque d'Angleterre a lancé une consultation de trois mois pour sonder "la faisabilité" d'un tel exercice, qualifié de "pionnier", un exercice qui sera réalisé par des entreprises, des climatologues, des économistes et d'autres experts. Leur avis est attendu avant le 18 mars, précise la BoE dans un communiqué.

Qu'est-ce qui sera analysé?

Ce test britannique, baptisé "scénario exploratoire biennal" (BES), prévoit d'analyser:

• les conséquences d'un changement climatique d'ampleur (hausse des températures, des émissions de C02 et de la fréquence de catastrophes naturelles);

• les conséquences de la transition écologique pour les grandes banques et les principaux assureurs britanniques.

Que devront faire les entreprises britanniques?

Les entreprises concernées devront, à partir du second semestre 2020, quantifier les risques associés à trois scénarios.

1/ Une transition écologique progressive pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés d'ici la fin du siècle.

2/ Une limitation à 2 degrés avant 2100, mais avec des mesures politiques plus tardives et donc plus brutales.

3/ Une absence de transition écologique conduisant à un large dépassement de l'objectif défini dans l'accord de Paris.

"Le BES nous aidera à nous assurer que le cœur de notre système financier est résilient à ces changements", a assuré le gouverneur Mark Carney.

En plus d'évaluer les effets de ces trois scénarios sur leur activité, les banques et assurances devront imaginer les mesures à mettre en place pour limiter les risques. Elles auront ensuite la possibilité de les réviser pour répondre aux remarques soulevées par la Banque d'Angleterre, qui prévoit de publier les résultats en 2021.

Ce test de résistance climatique sera mené en parallèle avec le stress test classique, sondant la résistance des banques aux chocs économiques.

Des perturbations qualifiées de gérables aux Pays-Bas

Aux Pays-Bas, la Nederlandsche Bank a mis en place ses premiers tests climatiques l'an dernier. Elle a imaginé quatre scénarios.

1/ Un choc réglementaire

2/ Un choc technologique

3/ Les deux chocs combinés

4/ Un choc de confiance

Les résultats des tests de résistance suggéraient que les pertes subies par les institutions financières en cas de transition énergétique perturbatrice pourraient être considérables, mais également gérables, selon le premier test de la DNB.

À l'issue de ce premier test, la DNB a conclu que "les résultats des tests de résistance suggéraient que les pertes subies par les institutions financières en cas de transition énergétique perturbatrice pourraient être considérables, mais également gérables." Pour faire face à ses pertes, les acteurs financiers doivent inclure les risques de transition dans leur gestion des risques, a estimé la banque centrale néerlandaise. Et d'ajouter qu'"une mise en œuvre rapide de politiques climatiques efficaces peut aider à éviter ces pertes inutiles".

Vue en plein écran ©DNB

Vue en plein écran ©DNB

Vue en plein écran ©DNB







Multitudes d'initiatives

Le secteur bancaire semble de plus en plus mesurer l'urgence climatique et ses implications.

> Charte de l'ONU: Cet automne, une charte a été signée aux Nations unies par un tiers des acteurs financiers à l'échelle mondiale (130 banques de 49 pays, représentant plus de 47 milliards de dollars d'actifs). Objectif: adopter un cadre unique pour intégrer le développement durable au niveau stratégique de toutes les activités bancaires, et redéfinir le rôle et la responsabilité du monde bancaire.

Concrètement, les banques devront:

→ aligner leur stratégie commerciale sur l’accord de Paris qui vise à stabiliser la hausse du réchauffement climatique à 2°C d’ici 2050;

→ accroître leur contribution positive au climat, tout en diminuant leur impact négatif, et en publiant des objectifs;

→ travailler avec leurs clients sur des produits et services qui favorisent la "prospérité partagée" par des "générations actuelles et futures";

→ nouer des partenariats avec la société civile pour intégrer et atteindre les objectifs climatiques de la société;

→ modifier la gouvernance et la culture d'entreprise aux pratiques et objectif du développement durable;

→ instaurer une totale transparence et des systèmes de contrôle internes.

> La BEI, banque du climat: Le président français Emmanuel Macron a aussi lancé l'idée de créer une banque européenne pour le climat qui serait chargée de financer la transition écologique. Certes rien n'est acquis et certains défendent davantage l'idée de doter la Banque européenne d'investissement (BEI) d'une filiale dédiée au climat. Quant à la BEI, elle se qualifie elle-même de banque du climat. Elle vient ainsi d'annoncer que dès 2021, elle arrêtera tout investissement dans l'énergie fossile.

> "Taxonomie": Début du mois, les institutions européennes parvenaient à un compromis sur le règlement qui distinguera officiellement les investissements durables des autres. Ce label de durabilité, appelé "taxonomie" définira les conditions une activité écologiquement durable. L’étape suivante sera son intégration dans la gestion des banques, assurances et fonds de pension pour orienter les investissements.

Les entreprises devront être récompensées ou pénalisées selon qu'elles sont du bon ou mauvais côté de la transition. Mark Carney gouverneur de la BoE et futur envoyé spécial du climat pour l'ONU