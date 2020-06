La société de bourse Leleux intègre Bocklandt

Leleux Associated Brockers met la main sur Bocklandt pour renforcer sa position de première société de bourse indépendante du pays.

La société de bourse Leleux Associated Brokers annoncé ce mercredi l'acquisition de sa concurrente Bocklandt. Celle-ci sera effective dès ce lundi 8 juin, indiquent les deux entreprises. Leleux consolide ainsi sa position de numéro 1 parmi les sociétés de bourse indépendantes du Royaume, déjà forte de près de 14.000 clients avec 14 milliards d'euros d'actifs.

Avec cette intégration, Leleux capte les 1.200 clients de Bocklandt , une entreprise basée à Sint-Niklaas, qui basculeront automatiquement dès ce vendredi. Bocklandt renoncera ensuite à son agrément en tant que société de bourse auprès de la BNB avant d'intégrer Leleux comme agent indépendant en services bancaires et d'investissement.

"Le nombre élevé de nouvelles réglementations à analyser et à intégrer dans nos procédures nous détourne de plus en plus de notre objectif de service à notre clientèle", indique Xavier Bocklandt dans un communiqué de presse. "En rejoignant la maison Leleux, nous pourrons nous concentrer exclusivement sur celui-ci, tout en conservant notre indépendance."