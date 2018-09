La sous-performance d'ING est révolue selon Jefferies

Certes, 2018 est une année compliquée pour ING. L’action affiche l’une des pires performances parmi les banques européennes : elle a dégringolé d’environ 25% depuis le 1er janvier et a sous-performé le secteur de 11%. En cause, des retards dans la concrétisation attendue des économies de coûts dans le commerce de détail, mais surtout l’amende de 750 millions d’euros versée aux autorités néerlandaises.

" La facture est plus élevée que prévu ", reconnait Jefferies, tout en rappellant qu’" aucune augmentation des coûts n'est attendue étant donné que les coûts réglementaires sont déjà pris en compte ". Pour mémoire, les autorités néerlandaises reprochent à la banque d'avoir violé la législation en matière de prévention du blanchiment et de financement du terrorisme . Le groupe n'a ainsi pas su empêcher que les comptes de ses clients soient utilisés pour du blanchiment. ING a indiqué à l’époque que ce montant de 750 millions aura un effet sur ses résultats du troisième trimestre. Il sera acté au poste "éléments exceptionnels".

Le cas turc

Depuis lors, "les craintes concernant l’exposition d’ING à la Turquie demeurent", constate aujourd’hui Jefferies. L’action a encore reculé les semaines suivantes, touchant un plus bas de deux ans le 12 septembre dernier à 10,89 euros. "Pourtant, un certain nombre de banques européennes partagent ce risque géopolitique et ING n'est pas la plus touchée", explique le courtier américain. Il indique dans son rapport que la filiale turque a représenté 4% des bénéfices de la banque en 2017.