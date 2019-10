La transaction pénale record de 294,4 millions avec HSBC homologuée

La Chambre du conseil de Bruxelles a confirmé ce jeudi l'accord passé entre la banque et le parquet.

C’est la fin de la saga HSBC. Elle se solde par une facture de 294,4 millions d’euros à charge de la banque, indiquent des sources judiciaires à L’Echo. Ce montant représente l’ensemble des sommes versées à titres divers, dont celui de l’Etat belge constitué partie civile. Il s’agit de la plus importante transaction pénale jamais conclue en Belgique.

La Chambre du conseil de Bruxelles a homologué cette transaction ce jeudi, après que la banque et le parquet de Bruxelles sont arrivés à un accord, durant cet été. La décision de la Chambre du conseil clôt le volet belge de l’affaire dite des SwissLeaks , permise grâce à l’action du lanceur d’alerte Hervé Falciani.

Dans ce dossier, mené par le juge d’instruction Michel Claise, la justice belge a œuvré de concert avec les autorités françaises. L’affaire avait débuté en octobre 2013 après une série de perquisitions visant HSBC Private Bank, filiale suisse de la banque britannique HSBC. Elle avait été inculpée de fraude fiscale, blanchiment d’argent, organisation criminelle et exercice illégal de la fonction d’intermédiaire financier. Selon l’enquête, la banque encourageait de riches clients belges à frauder le fisc via des sociétés offshore. La somme totale, déplacée entre 2003 et 2013, s’évaluerait à plusieurs milliards de dollars.