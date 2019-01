La volatilité a sabré les revenus des banques américaines

La semaine a été marquée par la publication des résultats trimestriels du club des 6 groupes bancaires américains: Citigroup, Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan, Wells Fargo et Morgan Stanley. Certains résultats étaient salués par le marché; d'autres, sanctionnés. Mais au final, un enseignement: l'impact négatif de la volatilité des marchés est général.

La valse des publications trimestrielles est lancée. Cette semaine, le ballet était opéré par les banques américaines. Leur bulletin est en demi-teinte.

→ D'une part, elles ont pu profiter de l'embellie de la santé économique américaine qui s'est profilée l'an dernier.

→ De l'autre, elles ont subi en fin d'année le retour de manivelle des marchés qui a pénalisé leurs activités de banque d'investissement et plus particulièrement les activités de marché (trading).

Parmi les grands acteurs du secteur, Goldman Sachs est plus sensible aux fluctuations des marchés que ses pairs. L'enseigne est particulièrement dynamique dans le trading d'actions et les conseils en fusion & acquisition. Pourtant, la banque fait état d'une croissance trimestrielle de ses revenus de trading de 2%. La hausse a atteint 17% pour le trading d'actions (1,6 milliard de dollars). Une progression qui a largement compensé le recul de 18% du trading obligataire.

Goldman Sachs termine son dernier trimestre 2018 sur un bénéfice net dépassant les 2,3 milliards de dollars (6,04 dollars par action). Un résultat bien supérieur aux 4,45 dollars par action attendu par le marché. De quoi donner le sourire à l'action sur Wall Street.

L'obligataire a été la bête noire de l'ensemble du secteur. Chez Bank of America, les revenus liés au trading obligataire se sont également inscrits en chute, ici aussi compensés par les revenus du trading en actions. La bonne nouvelle est surtout venue du portefeuille de prêts: +4% pour les particuliers, +2% pour les entreprises. De quoi profiter de la remontée des taux d'intérêt aux États-Unis.

Les profits et revenus de BofA ressortaient en hausse par rapport aux prévisions. Quant au marché, il a particulièrement salué les revenus nets d'intérêt supérieurs aux attentes. "Des actifs solides et une augmentation des crédits et des dépôts ont dopé les résultats trimestriels", souligne Brian Moyniham, CEO de BofA.

Citigroup avait été la première banque à ouvrir le bal des résultats. Sa forte présence à l'internationale ne fait toutefois pas du groupe un indicateur de choix pour la santé du secteur. Quoi qu'il en soit, il termine le trimestre en pointant la hausse de ses revenus issus des activités de banque de détail. Également soulignée: la réduction des taxes gouvernementales sur les dépôts d'assurance. Une aubaine pour les revenus d'intérêts.

A contrario, l'établissement a lui aussi souffert de la contraction du marché obligataire. "La volatilité du quatrième trimestre a eu un impact sur certaines de nos activités sensibles au marché, particulièrement dans l'obligataire", explique le directeur général Michael Corbat. Pour Citi, cette volatilité se solde par des revenus dans le trading obligataire en chute de 21%.

Au final, Citi rate pour le troisième trimestre consécutif le consensus sur son produit net bancaire (17,1 milliards de dollars contre 17,6 milliards attendus). La banque a en revanche dépassé les attentes sur le bénéfice par action (1,61 dollar contre 1,55 dollar attendu).

Les espoirs déçus du marché

Le marché a donc plébiscité les actions de ces enseignes. L'action BofA affichait une progression de 15% depuis le début de l'année, Goldman de 18% et Citi de 19%. Et puis il y a les déceptions...

Pourtant la banque de l'emblématique Jamie Dimon n'évolue pas à contre-courant. Pour le trimestre en revue, JPMorgan fait état d'un chiffre d'affaires du courtage des matières premières, des obligations et des devises (FICC) qui dévissent de 18%. Pourtant, très longtemps ces activités étaient la vache à lait des banques. Jamie Dimon parle aussi d'un impact des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, des incertitudes liées au Brexit et de la politique monétaire menée par la FED.

La firme a déçu le marché qui espérait des "résultats éclatants". Pourtant tout n'est pas teinté de noir chez JPMorgan: un bénéfice bondissant de 67% à 7,06 milliards de dollars permettant à l'enseigne d'afficher un bénéfice "record" annuel de 32,5 milliards d'euros ou 9 dollars par action contre 9,23 dollars escomptés. Le chiffre d'affaires du trimestre grimpe de plus de 4% à près de 27 milliards de dollars et de 8% à 109,03 milliards sur l'année.

30% sous-performance du trading obligataire L'activité de trading obligataire a accusé un recul de 15 à 21%. Morgan Stanley accuse même la plus forte baisse parmi le club des 6 avec -30%.

Guère plus d'enthousiasme sur les marchés pour Wells Fargo . Les investisseurs qui espéraient pour ce trimestre un redressement de la barre devront prendre leur mal en patience. La baisse des revenus et la prolongation de l'interdiction de croissance imposée par la FED en échange d'un nettoyage des actifs montrent bien que la banque n'est pas encore remise sur les rails. Certes Tim Sloan, CEO, s'attèle à sortir la banque des conséquences des scandales liés notamment à ouvertures de comptes sans aval des clients. Il annonce donc prolonger la mesure de la FED jusqu'à la fin 2019.

Dans les chiffres, la banque fait état de dépôts en recul et d'un encours de prêts plombé par un déclin des prêts à la consommation et hypothécaires, pourtant point fort de ma banque.

Le bénéfice net trimestriel s'est replié de 1,6% à 6,1 milliards de dollars pour un chiffre d'affaires en retrait de presque 5% à 22,1 milliards de dollars.

La dernière à dégainer ce jeudi est Morgan Stanley . Elle a présenté des bénéfices plus que doublés grâce à un changement fiscal. Les bénéfices s'établissent à 1,53 milliard de dollars, soit 0,80 dollar par action. Un chiffre décevant au prorata de 0,89 dollar anticipé.

Comme ses rivales, Morgan a aussi pâti de la baisse des revenus du trading obligataire. Morgan Stanley accuse même la plus forte baisse parmi le club des 6. Le recul est de 30% (à 564 millions de dollars) chez elle, là où les autres affichent des régressions de 15 à 21%. Le chiffre d'affaires global recule de 10% à 8,55 milliards de dollars.