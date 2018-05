Le Boss de KBC relance la guerre du crédit hypothécaire

cinquième anniversaire | Hello bank! veut devenir une marketplace

Lancée mai 2013, Hello bank! compte aujourd’hui plus de 490.000 membres (fin du 1er trimestre 2018). Désormais, un jeune âgé entre 18 et 28 ans sur trois en est client en Belgique. Pour fêter ces cinq ans, la filiale de BNP Paribas Fortis annonce deux innovations: Hello Fins! et Connected Space. La première est un service de gestion de portefeuille discrétionnaire entièrement automatisé et en ligne. C’est une extension assez logique de son offre de produits. D’ailleurs, celui-ci était attendu depuis la prise de participation de BNP Paribas dans la fintech Gambit.

La seconde innovation vise à positionner la plateforme comme un écosystème offrant à ses clients un service d’accompagnement dans leur vie de tous les jours à travers une interface unique. Et pour évoluer vers un modèle de banque-plateforme où l’on fait son shopping dans une sorte de supermarché en ligne, où les rayons seront remplis d’offres financières et non financières variées, Hello bank! mise sur les API, des interfaces de programmation qui peuvent servir à intégrer et associer les services de différents prestataires. Une stratégie qui découle de l’Open banking et de la directive sur les services de paiements (PSD2). Ainsi, Hello bank! va proposer d’ici la fin de l’été une interface unique reprenant un agrégateur de compte, un outil de gestion de finance personnelle et un processus pour initier des paiements instantanés. Et de fil en aiguille, devenir une véritable marketplace.