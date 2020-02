Le CEO d'ING reprend les rênes d'UBS

Ralph Hamers va bientôt reprendre le flambeau de Sergio Ermotti, qui a dirigé le groupe bancaire suisse durant huit ans. UBS et ING ont refusé de commenter l'information. Mais selon le journal économique, Axel Weber, le président d'UBS, a approché Ralph Hamers il y a quelques mois après que la décision ait été prise de ne pas prolonger le mandat d'Ermotti . Après une recherche interne et externe, le poste a été offert au Néerlandais.

Ralph Hamers a travaillé chez ING pendant plus de 28 ans, tant aux Pays-Bas qu'à l'étranger. Il n'est pas non plus étranger à la Belgique puisqu'il a dirigé la filiale belge d'ING pendant deux ans. En octobre 2013, il devient CEO du groupe ING. À l'âge de 46 ans, il était le plus jeune CEO d'ING.