Le CEO de BinckBank s’excuse pour des propos racistes

Le CEO de la banque d'investissement en ligne néerlandaise BinckBank, le Belge Vincent Germyns , a présenté ses excuses au personnel de la banque suite à un commentaire raciste et sexiste , indique Het Financieele Dagblad.

Germyns s'est excusé via le site web interne de l'entreprise. Il déclare qu'il n'a jamais eu l'intention de faire du mal à ses collègues , qu'il ne veut pas faire de discrimination et qu'il est fier de la diversité qui règne dans les murs du siège de l'entreprise.

Culture de la peur

En 2016, Germyns aurait établi un parallèle entre la Skoda noire d'un de ses managers et les femmes noires lors d'une sortie dans les Ardennes avec l'équipe de direction. "Ça roule bien, mais vous ne voulez pas être vu avec elle." Selon M. Germyns, le contexte et ses déclarations ne sont pas "exactes". Il écrit également "regretter la remarque insensible et inacceptable que j'ai faite".