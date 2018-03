Le CEO de Deutsche Bank sur un siège éjectable

Les tensions semblent de plus en plus fortes entre John Cryan, CEO de Deutsche Bank, et le conseil de surveillance de l'établissement. Selon le Times, plusieurs noms circulent pour succéder à l'actuel patron.

Deutsche Bank cherche à remplacer son président du directoire, John Cryan. Les performances de la banque et l'avenir incertain provoquent de plus en plus de tensions au sein du conseil de surveillance, rapporte le Times.

"Cryan est peut-être un bon homme d'affaires, mais il n'est pas la bonne personne à la tête de la Deutsche Bank", indique Stefan Mueller, de l'Institut allemand pour l'allocation et la valorisation des actifs et des capitaux. "Pourtant, je pense que le principal problème à la Deutsche Bank est Paul Achleitner (président, NDLR); il a mis en place tous ces PDG au cours des dernières années."

Richard Gnodde, un cadre dirigeant de Goldman Sachs, a déjà été contacté pour succéder à John Cryan moins de deux ans après la nomination de ce dernier, croit savoir le journal britannique. Le quotidien ajoute que Gnodde, vice-président de Goldman Sachs, aurait refusé la proposition.

Les noms de Jean-Pierre Mustier, administrateur délégué d'UniCredit, et de Bill Winter, directeur général de Standard Chartered, ont aussi été avancés, ajoute le quotidien.

Le Times fait état d'une rupture entre John Cryan et le président du conseil de surveillance de Deutsche Bank, Paul Achleitner. Leurs avis divergent sur l'attitude à adopter face à HNA Group. Le conglomérat chinois est devenu le premier actionnaire de la banque.

Cryan et le directeur financier James von Moltke ont défendu sans succès l'idée d'une restructuration plus radicale. Ils souhaitaient une réorganisation complète de l'activité de banque d'investissement, ajoute le journal en citant une source. "Il est assez clair que les relations sont rompues entre le président du directoire et le président du conseil de surveillance."