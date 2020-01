Le CEO de Febelfin sur le départ

Karel Van Eetvelt n’aura été CEO du lobby bancaire qu’un peu plus de deux ans. En octobre 2017, il avait succédé à Michel Vermaercke à ce poste, quittant la fédération flamande des classes moyennes Unizo.

Contacté par nos soins ce mardi matin, Karel Van Eetvelt s'est contenté d'indiquer que la possibilité d'un départ "existe toujours". Pour le reste, c'est "no comment" . Selon nos informations, une conférence téléphonique avec les membres de Febelfin est prévue ce mardi à la mi-journée.

Son manque de bagage technique? Pas un désavantage, selon Johan Thijs , le patron de KBC et président de Febelfin. "Nous avons besoin de quelqu’un qui regarde le secteur avec un autre regard que celui d’un banquier", disait-il à l’époque.

Vers la politique?

Mais ces derniers temps, on s’interrogeait de plus en plus dans le secteur sur son engagement. Il y a quelques mois, son nom avait circulé comme candidat à la président du CD&V. Il avait nié ce qu’il considérait comme des rumeurs. Mais le virus politique l’habite. Il y a quelques jours, il disait dans une interview qu’il préparait le lancement d’un mouvement politique "radicalement novateur".