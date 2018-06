Le DRH d'ING Belgique remplacé par un Néerlandais

Il est le patron des ressources humaines chez ING Belgique depuis 2015 et pour encore trois semaines. Ivo Pareyns va quitter ses fonctions au 1er juillet , pour rejoindre le siège du groupe bancaire, à Amsterdam. Il reste dans les ressources humaines puisqu'il y sera HR director pour les domaines Operations et Transformation au niveau d’ING Group.

En Belgique, il sera remplacé par le Néerlandais Maarten van Beek , son homologue DRH au sein d'ING Nederland. Au 1er juillet, l'intéressé sera donc DRH pour les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg.

En octobre 2016, la banque a décidé de restructurer massivement son organisation. Entre autres décisions aux effets drastiques pour la filiale belge : suppression de plus de 3.000 emplois (un job sur trois), redéfinition des fonctions pour tous ceux qui restent (avec évaluation par la hiérarchie) et fusion des deux systèmes IT nationaux en une seule plateforme commune.