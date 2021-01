Le "Ronaldo des banquiers" pressenti à la tête d'UniCredit...

Après avoir fait ses dents chez Goldman Sachs et au sein du Boston Consulting Group, Andrea Orcel intègre la banque d'affaires Merrill Lynch en 1992. En 1998, il pilote la fusion d'UniCredito et de Credito Italiano pour un montant de quelque 25 milliards de dollars. Le nouvel ensemble devient la première banque commerciale de la Botte. Un peu plus de vingt ans plus tard, il devrait prendre les commandes de l'institution qu'il a fait naître.