Le SETCa dit non à la réforme salariale de Belfius

• "Sous couvert d’une harmonisation salariale, la direction souhaite en fait mettre en place un plan d’économies"

• "Le personnel actuel est le plus pénalisé"

• "Le plan prévoit que 25% du budget des éventuelles augmentations futures seraient effectués de manière discrétionnaire et donc, sans aucun critère objectivable"

• "Que dorénavant pour l’ensemble du personnel (actuel et à venir), la hauteur des salaires sera liée à un système de 'benchmark' de la fonction. Benchmark sur lequel nous n’avons aucun élément d’appréciation. Il s’agit d’un système dépourvu de critères de sélection et donc laissé à la seule appréciation de la direction"