Le bénéfice net de BNP Paribas perd 17%

BNP Paribas annonce une baisse de son bénéfice net au premier trimestre, sous l'effet conjugué de dépenses exceptionnelles, de changes défavorables et d'un ralentissement sur les marchés.

BNP Paribas accuse un recul de ses résultats au 1er trimestre. Les chiffres de la banque sont marqués par des effets de change défavorables et par un contexte de marché moins porteur qu'un an auparavant, en particulier dans les activités obligataires.

• Le résultat net part du groupe de BNP Paribas accuse un recul de 17,3% à 1,567 milliard d'euros (-3,8% hors exceptionnels et hors impact fiscal Ifric 211), le consensus s'établissant à 1,55 milliard. A comparer avec le 1,9 milliard enregistré sur la même période en 2017: BNPP encaisse donc une baisse de 17% sur un an

• Le produit net bancaire recule de 4,4% à 10,8 milliards d'euros, un chiffre légèrement inférieur aux attentes du marché (11 milliards d'euros visés par le consensus Reuters)

• Les revenus des activités de marché ont fondu de 14,6% à 1,5 milliard - en raison d'une base très élevée au 1er trimestre 2017 mais aussi de la faible activité sur l'obligataire et les changes (-31,4%) liée à l'environnement des taux bas

• L'activité de banque de détail affiche en revanche une légère croissance (+0,4%).