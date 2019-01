Le coffre privé remplace le coffre à la banque

Jusqu’à -30% en 5 ans

Chez BNP Paribas Fortis et KBC, le nombre de coffres loués en 2018 a diminué de 7%, respectivement à 179.938 et 107.634. Du côté de Belfius et d’ING, la baisse est plus limitée: -3% pour la première à 119.000 et -2% pour la seconde à 82.544. En cinq ans, le nombre de coffres loués a chuté de quelque 30% chez BNP Paribas Fortis et KBC et de 15% chez Belfius.