Le conseil de Deustche Bank se réunira le 7 juillet pour évoquer l'emploi au sein du groupe.

le cas aujourd'hui. Garth Ritchie est actuellement à la tête de la banque d'investissement mais un projet en cours de discussions pourrait promouvoir les banquiers Stefan Hoops et Mark Fedorcik comme co-dirigeants de cette division.

Deutsche Bank n'a pas souhaité faire de commentaire sur ces changements . Garth Ritchie, Stefan Hoops et Mark Fedorcik ont fait savoir via un porte-parole qu'ils ne souhaitaient pas commenter ces informations.

La banque a expliqué travailler à des mesures pour accélérer sa transformation et améliorer de façon durable sa rentabilité.

RÉDUIRE LA VOILURE SUR LA BANQUE D'INVESTISSEMENT

Considérée comme l'une des banques les plus importantes du système financier mondial, Deutsche Bank a été plombée par les remaniements au sein de son équipe de direction, des dégradations de sa note de crédit et des amendes de plusieurs milliards de dollars. Sa banque d'investissement a été souvent pointée du doigt bien qu'elle génère environ la moitié de ses revenus.

Après avoir tenté en vain pendant des années de rivaliser avec les champions de Wall Street JPMorgan et Goldman Sachs, Deutsche Bank est finalement poussée à réduire la voilure dans l'activité à risque de banque d'investissement pour se concentrer sur les marchés traditionnels. Dirigeants et investisseurs espèrent que le changement sera suffisamment radical pour relancer la société dont le titre a touché un plus bas historique en Bourse ce mois-ci.