Le crowdlending souhaite une fiscalité plus avantageuse

Les principaux acteurs du marché souhaitent l’exonération fiscale du précompte mobilier. L'ambition? Rendre le prêt entre particuliers et petites entreprises plus attractif et ainsi participer au plan de relance.

Avantager l'emprunteur

"L'ambition serait de profiter de cette exonération, non pas pour améliorer le rendement pour le prêteur, mais plutôt pour rendre le crédit plus attrayant pour l'emprunteur.

Neutre budgétairement

"Dans le pire des cas, l'opération que nous proposons serait neutre financièrement. Mais en investissant directement dans l'économie locale, on obtient une série d'effets indirects à moyen et long terme."

"La mesure existe déjà pour les jeunes entreprises. Il suffirait d'adapter la législation pour permettre aux PME, qui portent l'économie belge, d'également en profiter", assure Look&Fin. Facile à mettre en place, l'allègement fiscal aurait aussi le gros avantage de ne rien coûter à l'État. "À l'heure actuelle, le précompte mobilier sur l'épargne des Belges ne rapporte rien à l'État. Aujourd'hui, avant que l'État ne récupère une partie de taxation, il faut au moins un rendement de 990 euros par an par compte. Pour obtenir un tel montant, il faut donc au moins 900.000 euros sur un compte épargne. Dans les faits, ce n'est que très rarement le cas", explique Maxime Housiaux. "Dans le pire des cas, l'opération que nous proposons serait neutre financièrement. Mais en investissant directement dans l'économie locale, on obtient une série d'effets indirects à moyen et long terme. En injectant l’épargne dormante dans l’économie réelle, de nouveaux revenus fiscaux sont espérés via la croissance et les emplois générés…", assure Pierre-Yves Pirlot.