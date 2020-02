Le dossier Fortis va-t-il aboutir en correctionnelle?

La chambre du conseil se penchait ce lundi sur le dossier Fortis. Si le parquet demande le non-lieu, certains actionnaires, défendus par Me Mischaël Modrikamen, demandent le renvoi du dossier devant le tribunal correctionnel.

Entre non-lieu et correctionnel

Si le parquet demande un non-lieu, quelque 150 actionnaires, représentés par Me Mischael Modrikamen, demandent le renvoi du dossier en correctionnel. Cette demande sera plaidée les 8 et 9 juin prochains. "Je considère qu'il doit y avoir un minimum de débat en public", déclare l'avocat."Certains dirigeants de Fortis ont été condamnés à l'étranger pour avoir commis des erreurs. Il serait surprenant qu'aucun débat public ne soit organisé ici. Je serai probablement le seul à demander des explications et la prise de responsabilités."