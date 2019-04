Le dossier de l'ex-Anhyp rattrape AXA Bank Belgium

Escroquerie à 282 millions

La suite de l’histoire se perd un peu dans les méandres des cours et tribunaux entre Bruxelles et Paris. Alors que l’instruction belge était bien avancée, la chambre des mises en accusation a décidé, le 27 décembre 2001, de renvoyer le dossier en France où une instruction avait également été ouverte. Finalement, dans le courant du mois d’octobre 2014, la juge d’instruction parisienne Christine Mary ordonnait le renvoi en correctionnelle d’AXA Bank Europe et d’AXA Bank Belgium (ex-Anhyp) pour escroquerie, faux en écriture publique et usage de faux commis en Belgique et en France. On vous passe les aléas des différentes procédures, mais AXA Bank était allée en cassation où elle avait obtenu gain de cause. Le 12 juillet 2016, un arrêt de la cour de cassation de Paris renvoyait les parties devant la chambre d’instruction de la cour d’appel de Versailles. Et c’est cette pièce-là qui vient de se jouer.