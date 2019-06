Le gendarme bancaire européen met en garde contre une vague d'argent sale

Le scandale retentissant du blanchiment d'argent survenu auprès d'établissements comme la Danske Bank a laissé des traces. Pour rappel, la plus grande banque danoise a admis avoir traité, par l’intermédiaire de sa filiale estonienne, 200 milliards d’euros de transactions suspectes entre 2007 et 2015. Aujourd'hui, le régulateur bancaire européen lance une mise en garde. Sa crédibilité entachée par ce scandale, l'Autorité bancaire européenne (EBA) indique, par la voix de son nouveau président José Manuel Campa, que de nouvelles mesures ne seront pas suffisantes pour résoudre le problème de l'argent sale.

Dans les colonnes du "Financial Times", José Manuel Campa affirme: "Oui, il y a eu en Europe des cas de blanchiment d'argent et dans des proportions plutôt importantes. Pour y faire face, notre système n'est pas bon. Je ne crois pas que le mandat que j'ai reçu de l'EBA résoudra le problème." Selon lui, son mandat n'est nullement d'harmoniser un système anti-blanchiment au sein de l'Union tant via une régulation que des mesures. "Pour lancer un tel processus, il faut d'abord une législation."