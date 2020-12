Le gouverneur de la Banque nationale Pierre Wunsch réduit son salaire

Pierre Wunsch souhaite faire approuver une modération salariale plus large dans l'institution. Selon De Standaard et Het Nieuwsblad, le gouverneur de la Banque nationale de Belgique aurait lui-même poussé à cette réduction pour répondre aux critiques sur les salaires élevés au sommet de la BNB et mettre en oeuvre une modération salariale plus large avec davantage de poids. Son salaire sera ainsi réduit de 10% tandis que celui du vice-gouverneur sera rabaissé de 5% dès l'année prochaine.