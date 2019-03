Le mariage entre Deutsche Bank et Commerzbank prendra du temps

Ce n'est plus une rumeur, Deutsche Bank et Commerzbank ont confirmé ce dimanche avoir engagé des discussions en vue d'une possible fusion. Les deux établissements bancaires ont décidé d'officialiser ces discussions après avoir chacune réuni leur directoire. "A la lumière des opportunités qui se présentent, le directoire de Deutsche Bank a décidé d'étudier des options stratégiques", explique la première banque allemande dans son communiqué. Elle prend cependant le soin de souligner qu'il n'y a aucune certitude que les discussions aboutissent à un accord et que le directoire est "concentré sur l'amélioration du profil de croissance et de la rentabilité de la banque".