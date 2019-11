Le marketing de NewB est au point, le reste aussi?

C’est gagné. Comptant sur un effet boule de neige souvent constaté en crowd funding, les promoteurs de NewB sont parvenus à rassembler in extremis les 30 millions d’euros qu’ils devaient lever. Voilà une étape majeure franchie sur la route de la licence bancaire, l’indispensable sésame qui doit leur permettre de concrétiser le projet de créer une banque citoyenne , durable et concentrée sur l’économie locale.

C’est un beau succès pour NewB. Manifestement, les valeurs à son origine résonnent dans une partie de la société belge . La proposition de la coopérative renvoie notamment aux marches pour le climat ou aux appels multiples en faveur d’une finance plus sobre et plus utile.

Après avoir végété pendant des années, depuis sa création en 2011 à la suite de la crise financière et bancaire, NewB a voulu créer une dynamique. Elle a jeté toutes ses forces dans une campagne marketing proche du matraquage dans les derniers jours, activant tous les réseaux possibles et imaginables pour atteindre le montant voulu.

C’est gagné et, en même temps, tout reste à faire. Car jusqu’ici, NewB n’a prouvé qu’une belle efficacité marketing. Il s’agit à présent de convaincre les régulateurs, européen et belge, que le projet est mûr et solide. Ce sont eux qui ont fait de cette levée de fonds un préalable à toute décision sur l’octroi ou non d’une licence bancaire.