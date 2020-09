Le modèle des néobanques en question...

Le Covid-19 a peut-être été le coup de grâce pour les billets et les pièces de monnaie, dont l’utilisation décline depuis plusieurs années au profit des solutions de paiement technologiques. Mais contre toute attente, les néo-banques n’ont pas du tout profité de ce contexte exceptionnel . L’ effondrement du tourism e – qui constitue une part essentielle de l’activité des néo-banques grâce aux facilités de paiement internationaux et taux de change quasiment gratuits – a eu un sévère impact. Par ailleurs, dans un contexte de défiance généralisée, les banques traditionnelles ont constitué une valeur refuge , en raison notamment des dépôts garantis par l’Etat.

Dans la City, les investissements dans la fintech ont baissé de 39% au cours des six premiers mois de l’année en comparaison du premier semestre 2019. Monzo a vu sa valorisation passer de 2,6 à 1,6 milliards de dollars cet été. N26 continue d'accuser des pertes importantes (86 millions de dollars, pour 50 millions de revenus). Starling peine à augmenter sa base de clients, qui dépasse à peine 1 million. Revolut a connu des soucis de liquidités et a dû procéder à des licenciements. La néo-banque la plus populaire (13 millions de clients) a par ailleurs les plus grandes difficultés à assumer techniquement le rythme effréné d’acquisition de nouveaux comptes, et est très régulièrement amenée à priver ses utilisateurs de l’accès à leurs ressources pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Sans oublier, en parallèle, le scandale Wirecard, qui était l’un des principaux fournisseurs de cartes bancaires virtuelles des néo-banques jusqu’à la révélation de fraudes comptables cet été.