Le monde bancaire s'engage pour la planète

Les banques belges aussi impliquées

ING, KBC et BNP Paribas Fortis ont également approuvé la charte. ING explique que sa politique Environmental and Social Risk et ses engagements Terra sont dans la prolongation des principes. KBC indique aussi que ceux-ci "reflètent les grandes lignes de la stratégie et la vision durable comme développées et pratiquées par KBC depuis plusieurs années déjà", et souligne que son adoption par de grandes banques internationales va contribuer à un effet de levier. BNP Paribas Fortis de son côté se réjouit du fait que "les banques, dont BNPP(F), s'engageront à rendre compte publiquement de leurs impacts sociaux, environnementaux et économiques". Contactée vendredi, Belfius indiquait qu’il est "fort probable" que le bancassureur public signe également la charte.