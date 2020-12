Le moratoire sur les crédits à la consommation en voie de prolongation

Après les moratoires sur les crédits hypothécaires et professionnels, les autorités planchent actuellement sur une prolongation de celui sur les prêts à tempérament.

Au printemps, alors que la pandémie frappait l'Europe de plein fouet et que de nombreuses activités économiques devaient être mises en veilleuse en raison des mesures de confinement, le gouvernement et le secteur bancaire annonçaient mettre en place un moratoire sur les remboursements de crédits hypothécaires pour les particuliers et de crédits professionnels pour tous ceux qui ont été affectés par la crise.