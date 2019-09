Le nom BinckBank va disparaître

L’acquisition de BinckBank – pour laquelle Saxo a déboursé 424 millions d’euros (soit 3,65 euros par action) – a été clôturée le 14 août. Nous avons pu rencontrer les deux patrons lors d’une interview exclusive.

Vincent Germyns: Cette acquisition est le couronnement de trois années de travail. Lorsqu’en 2015, en plus d’être CEO, je suis devenu président du conseil d’administration de BinckBank, nous avons élaboré un plan stratégique. Ma principale priorité était de rechercher les moyens de développer BinckBank en dehors de ses activités boursières. Nous avons trouvé en Saxo Bank un partenaire solide et logique et avec lequel nous formons un formidable duo complémentaire. Saxo Bank travaille plutôt d’un point de vue technique, tandis que nous partons davantage d’un modèle commercial orienté client. Lorsque vous assemblez ces deux spécialités, vous obtenez une combinaison 100% gagnante.

Kim Fournais: BinckBank s’est forgé une solide réputation dans sa compréhension des besoins de la clientèle. Elle pourra proposer notre plateforme au grand public jusque dans les foyers des investisseurs individuels.

Qu’est-ce qui restera de BinckBank après l’intégration?

Fournais: Nous souhaitons offrir aux clients existants une nécessaire continuité, sans rien forcer. Mais à terme, nous avons bien entendu pour objectif de faire migrer tous les clients de BinckBank vers notre infrastructure. Cela n’aurait d’ailleurs aucun sens de continuer à gérer deux plateformes séparées.

Germyns: BinckBank est une marque forte, en particulier aux Pays-Bas et en Belgique. Nous n’allons pas immédiatement disparaître du paysage, mais il me semble logique qu’après un certain temps nous travaillions tous sous le pavillon de Saxo et que le nom BinckBank disparaisse. Ce sera à nos spécialistes en marketing de nous indiquer le moment opportun pour ce changement.

Quel sera l’impact de ces changements sur votre implantation à Anvers?

Fournais: À Anvers, l’impact sera minime, car Saxo Bank n’est pas présente en Belgique. L’agence d’Anvers est un bureau de vente et n’a pas d’activités IT ou opérationnelles, deux domaines où les synergies et donc les réductions d’emplois éventuelles seront plus importantes. Nous employons ensemble 2.200 personnes (dont 540 chez BinckBank, NDLR), et nous ne pouvons pas vous fournir aujourd’hui des indications sur le nombre de réductions d’emplois, mais nous travaillons de manière constructive avec les syndicats au sein du comité d’entreprise et les plans sociaux sont prêts.

Germyns: À Anvers, nous pouvons conserver tous les emplois, à savoir 40 actuellement. Mais lorsque la banque migrera vers un seul système IT, il va de soi que cela aura des conséquences pour le département informatique à Amsterdam. Nous employons près de 600 informaticiens au Danemark et 140 aux Pays-Bas. Il serait illogique de ne pas fusionner ces départements.

Quels sont les plus grands défis qui attendent les courtiers en ligne?

Fournais: La période actuelle est loin d’être glorieuse pour les banques en général, y compris pour les courtiers en ligne. Les marges sont sous pression et le nombre de réglementations ne cesse d’augmenter. De nouveaux modèles opérationnels voient le jour et le secteur doit investir dans la technologie. Je ne vois pas comment les banques et les courtiers pourront continuer à développer isolément leurs très onéreuses infrastructures. Ce ne serait pas du tout rationnel sur le plan économique. C’est pourquoi je suis convaincu qu’à l’avenir, le mouvement de consolidation se poursuivra. Aujourd’hui, nous sommes occupés avec BinckBank, mais nous croyons que notre plateforme évolutive représente une excellente base pour d’autres acquisitions.

Germyns: C’est de l’arithmétique simple: BinckBank Belgique réalise 1 million de transactions par an, pour 10 millions de transactions pour le groupe BinckBank. Lorsque vous additionnez BinckBank et Saxo Bank, on parle de 50 millions de transactions. Cette échelle est indispensable si nous voulons survivre. Auparavant, cela ne coûtait rien d’attirer un nouveau client sur votre plateforme, uniquement le prix du travail administratif. Mais aujourd’hui, avec toutes les nouvelles réglementations, le coût est beaucoup plus élevé. Il faut donc atteindre la masse critique nécessaire.

Fournais: Nous remarquons par ailleurs que le marché est de plus en plus demandeur de plateformes "multi-asset". Il est capital de pouvoir offrir un éventail de produits d’investissement aussi large que possible. Nous constatons tous ce que les politiques de taux négatifs suscitent chez les investisseurs. Ils demandent des produits à taux fixe et des actions. Et nous constatons que même les petits investisseurs cherchent à augmenter leur rendement, par exemple dans les devises et les matières premières.

Les prix subissent de fortes pressions sur le marché. Comment voyez-vous les tarifs évoluer dans les banques pour investisseurs?

Fournais: À l’heure actuelle, vous pouvez acheter ou vendre une action pour le prix d’une tasse de café. Mais il n’y a pas de café gratuit. Les courtiers qui promettent la gratuité racontent des contes de fées. Chez Saxo Bank, nous appliquons des tarifs très concurrentiels et nous en sommes fiers. Nous n’excluons pas de proposer des tarifs encore plus avantageux grâce aux économies d’échelle. Tout l’art consiste à trouver une situation "win-win" où nous fournissons des services pour lesquels les clients sont disposés à payer.

Germyns: Nous constatons que la concurrence est parfois déloyale. De plus en plus d’acteurs sur le marché font de "l’arbitrage réglementaire". Ils cherchent volontairement des failles dans le système.

C’est le cas notamment aux Pays-Bas où des acteurs étrangers contournent l’interdiction de commission (c’est-à-dire que les courtiers ne peuvent recevoir une commission des fournisseurs de produits financiers, NDLR). Les règles devraient être identiques pour tous au sein de l’Union européenne.