Le patron d'ING ne sera pas augmenté de 50%

Il semble avoir été entendu. Le conseil d'administration du groupe bancaire affirme dans un communiqué retirer sa proposition, liée à la rémunération de Ralph Hamers. "Ces derniers jours, de nombreux clients, employés et actionnaires nous ont fait part de leur avis", explique Jeroen van der Veer, président d'ING. "En tant que conseil d'administration, nous sommes attentifs à cela et regrettons l'émoi causé par notre proposition. Nous réalisons avoir sous-estimé l'avis des citoyens aux Pays-Bas sur un sujet visiblement sensible. Afin d'éviter des discussions sans fin, dommageables pour l'image d'ING et de ses employés, nous avons revu notre position."