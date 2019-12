Le patron de la VRT candidat à la présidence de Belfius

D’après plusieurs sources proches du dossier, Paul Lembrechts, administrateur délégué de la VRT, serait un des candidats les plus sérieux au poste de président du conseil d’administration de la banque publique Belfius.

La recherche d’un nouveau président du conseil a été lancée il y a plusieurs mois. Belfius a fait appel au chasseur de têtes Heidrick & Struggles. Dans l’intervalle, la liste de candidats potentiels s’est considérablement réduite. Paul Lembrechts (62 ans) fait partie des candidats les plus sérieux sélectionnés pour la "short list". "Je ne ferai aucun commentaire. Ces rumeurs ne sont que de pures spéculations. Je prends note de ce que vous me dites, mais n’attendez aucune réaction de ma part" , a-t-il répondu. Idem du côté de Belfius, d’où aucun commentaire n’a filtré.

Au vu de sa carrière, il est logique que Lembrechts soit pris en considération. Il dispose d’une longue expérience, tant avec un actionnaire public que dans le secteur bancaire. Il a commencé sa carrière de banquier en 1995 à la Générale de Banque (Fortis Banque), pour rejoindre ABN Amro et ensuite le Crédit Professionnel (BKCP), où il a occupé plusieurs fonctions de direction et de management. Il a quitté BKCP après le projet de fusion de la banque avec Beobank (anciennement Citibank).

Mauvais moment pour la VRT

Avec la non-indexation de la subvention et l’augmentation des frais liés au vieillissement des collaborateurs, cet exercice s’annonce encore plus difficile et devrait représenter un montant de 40 millions d’euros à l’échéance. Cette situation crée beaucoup d’inquiétude.