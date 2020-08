Le projet d'intégration belgo-néerlandais d'ING se poursuit

Ce triplement du coût du risque n’est pas le seul élément qui pèse sur les performances de la banque orange. La taxe bancaire, qui atteint plus de 200 millions d’euros dans son cas, est acquittée dans son intégralité en début d’année. De plus, l’enseigne a dû faire face à des coûts supplémentaires relatifs à la prévention du blanchiment, la fameuse réglementation "Know Your Customer".