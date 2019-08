Le rachat d'Axa Banque par Crelan transformera les deux réseaux

Le prix total du deal devrait se situer entre 500 et 800 millions d’euros , nous indique-t-on à bonnes sources et ce, en cumulant un volet en cash et un accord de distribution de produits d’assurance non-vie.

Alors que les exigences réglementaires et les besoins en IT ne cessent d’augmenter, tandis que les revenus d’intérêt se tassent pour cause de taux encore et toujours au plancher, le calcul de Crelan est de gagner en taille: vendre plus et répartir les coûts sur une base plus large.