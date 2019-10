Le réseau d'agences Crelan et Axa Banque démesuré par rapport à celui des concurrents

Le rachat d'Axa Banque par Crelan débouche sur la fusion des deux réseaux d'agences. Au total, la nouvelle structure compte 1.141 agences, ce qui est bien plus que chacun des quatre plus gros établissements bancaires du royaume.

La fusion entre Crelan et Axa Banque n'est pas anodine dans le paysage bancaire belge: elle va donner naissance au cinquième acteur du marché, avec un bilan de 47 milliards d'euros et 1,7 million de clients. Pour offrir ses services, la nouvelle entité peut se reposer sur 1.141 agences à travers le pays. Un nombre gigantesque si on le compare avec les réseaux des "Big Four".