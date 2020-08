Le résultat net d'ING chute de près de 80%

Le ROE belge au plancher

C'est essentiellement le coût du risque qui pèse sur la banque belge. Celui-ci s'établit à 156 millions d'euros, contre à peine 16 millions d'euros il y a un an, précise le groupe. Les revenus sont en baisse de 5,3%, principalement en raison de la chute des revenus nets d'intérêt, alors que les dépenses progressent de 6,1%, du fait des coûts régulatoires et des contraintes imposées par la réglementation "Know Your Cutomer".