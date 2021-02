Le risque de crédit plombe les résultats d'ING Belgique...

Le bénéfice avant impôts de l'établissement a chuté de deux tiers l'an passé, mais il se veut plus optimiste pour 2021.

L'année 2020 ne laissera pas un souvenir indélébile à ING Belgique. Frappée par la pandémie et les mesures de restriction comme toute l'économie, l'enseigne a enregistré un bénéfice avant impôts de 269 millions d'euros (351 millions d'euros si on soustrait 82 millions d'euros relatifs à un amortissement et à des coûts de transformation unique) sur l'ensemble de l'exercice. En 2019, elle avait généré un profit de 805 millions d'euros. "L'épidémie, et surtout le coût du risque, ont eu un impact significatif sur nos résultats", concède Peter Adams, le tout frais CEO d'ING Belgique maintenant en place depuis six semaines.

589 millions d'euros ING Belgique a constitué des provisions de 589 millions d'euros pour faire face au risque de crédit.

La banque orange a ainsi constitué en Belgique 589 millions d'euros de provisions pour des réductions de valeur (dont 95 millions au cours du dernier trimestre), ce qui correspond à "55 points de base proportionnellement au portefeuille de crédits moyen", précise-t-elle. Peter Adams et Hans De Munck, le CFO de l'établissement, estiment cependant que les perspectives sont meilleures de ce point de vue là pour l'année 2021.

De la même manière que KBC qui publiait ses résultats annuels ce jeudi, ING Belgique se veut résolument confiante dans le fait que le scénario du pire ne se concrétisera pas. Les moratoires sur les crédits, qui dureront au moins jusqu'au mois de juin pour les professionnels, y contribuent également. ING Belgique a ainsi octroyé des reports de paiement pour un montant total d'emprunts de quelque huit milliards d'euros.

Credit crunch

La production de crédits s'est quant à elle contractée au cours de l'année écoulée en raison d'une demande faible, particulièrement en provenance des professionnels. Le portefeuille de crédits s'élevait à 102,6 milliards d'euros au 31 décembre, soit un volume en recul de trois milliards d'euros par rapport à 2019.

"Les moratoires sont plus populaires. Il faut se demander si ces prêts garantis constituent la bonne réponse et envisager un update." Peter Adams CEO ING Belgique

La banque indique toutefois avoir accordé 14 milliards d'euros de nouveaux crédits l'an passé, mais seulement une part très limitée bénéficiant de la garantie d'État, soit le fameux "bazooka" de 50 milliards d'euros porté par Alexander De Croo alors qu'il était encore ministre des Finances. "Cette garantie comporte des restrictions, et les maturations ne conviennent pas forcément à tous les clients", selon Peter Adams. "Les moratoires sont plus populaires. Il faut se demander si ces prêts garantis constituent la bonne réponse et envisager un update."

Formation du personnel

Parallèlement, les dépôts ont augmenté en raison de la prudence dont on fait preuve les ménages et les entreprises dans ce contexte incertain. Ils atteignaient un total de 109 milliards d'euros en fin d'année, soit une hausse de 3,7 milliards d'euros. "La conjonction de ces deux tendances a donc entraîné une diminution de notre résultat d’intérêts, déjà sous forte pression à cause de la persistance des taux négatifs, par rapport à l’année passée", souligne Hans De Munck. Un phénomène qui n'est que partiellement compensé par la hausse des revenus de commissions.