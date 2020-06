Le robinet du crédit fermé pour les promoteurs?

Depuis quelques semaines, les fédérations professionnelles du secteur immobilier sont alertées pas leurs affiliés de toute taille: les banques font payer plus cher les lignes de crédit contractées par les entreprises en manque de liquidités après des mois de mise en veilleuse de leurs activités. "C'est à n'y rien comprendre...", soupire Olivier Carrette. "Le secteur est déjà fragilisé, il a cruellement besoin d'un plan de relance du gouvernement qui ne vient pas... et les banquiers en remettent une couche en faisant payer l'argent plus cher. Alors que la Banque centrale européenne (BCE) multiplie les lignes de crédit pour relancer l'économie, certains intermédiaires abusent clairement de la situation actuelle, vu la demande urgente de cash de certains. Ajoutez-y les taux d'intérêt octroyés aux particuliers sur les prêts hypothécaires qui repartent à la hausse et on ne peut qu'en conclure que ces banques oublient leur mission première en exigeant le beurre et l'argent du beurre...", peste-t-il.