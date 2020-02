Le sauvetage de Fortis est presque amorti

Les résultats du groupe BNP Paribas pour l'année 2019 constituent "une très bonne performance d'ensemble" selon les mots du CEO Jean-Laurent Bonnafé. Le second groupe bancaire de la zone euro par sa capitalisation a réalisé un résultat net de 8,17 milliards d'euros lors de l'exercice 2019, au-dessus des attentes des analystes. Il s'agit d'une bonne nouvelle pour ses actionnaires, dont le premier est l'État fédéral belge, via la SFPI.

Les dépenses

Par ailleurs, plus de 740 millions d'euros sont dépensés pour la mise sur pied de Royal Park Investment, la "band bank" où étaient logés les actifs toxiques de Fortis, le plus souvent adossés à des crédits "subprimes" américains.

Les rentrées

Il faut également prendre en compte les rentrées générées par la RPI après son renflouement. Ce véhicule d'investissement a quand même rapporté 364 millions d'euros de dividendes avant de faire rentrer un peu plus d'un milliard des 6,7 milliards d'euros dépensés par Lone Star et Crédit Suisse lorsque ceux-ci l'ont racheté en 2013.

Le bilan (provisoire)

Remarques

Le renflouement de Fortis a désormais quasiment rapporté ce qu'il avait coûté. A l'époque, l'État fédéral et la Région flamande étaient également intervenus pour sauver KBC, qui a depuis lors repris du poil de la bête. Belfius, détenue à 100% par l'État, vaut actuellement plus que lors de sa nationalisation en 2011, tandis que les signaux sont également verts pour Ethias. Le cas de Dexia, pour laquelle la France et la Belgique sont toujours garantes de 60 milliards d'euros, est plus épineux...