Le secteur financier belge est plus robuste qu'avant

Les tests de résistance du FMI confirment que les banques et les compagnies d’assurances belges sont capables de supporter des chocs importants.

Selon le Fonds monétaire international (FMI), le secteur financier belge est devenu plus robuste ces dernières années. Les banques et les compagnies d’assurances belges sont aujourd’hui capables d’absorber des risques ou des chocs macrofinanciers. Elles ont ainsi renforcé et réduit leurs bilans. Des résultats accueillis favorablement par la Banque nationale de Belgique (BNB).