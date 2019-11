Les 30 millions sont en vue pour NewB

Ce matin, le compte de NewB disposait déjà de plus de 24 millions d'euros. Le compteur s'arrêtera ce mercredi à midi. Le décompte final sera annoncé vendredi midi, laissant le délai technique nécessaire pour voir les dernières souscriptions aboutir sur le compte.

Le délai est fixé à ce mercredi minuit. À cette heure, NewB le projet de banque éthique et durable devra avoir récolté 30 millions d'euros. Et force est de constater que l'objectif semble plus que jamais à portée de main.