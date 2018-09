Les Belges jugent les frais bancaires trop élevés

De plus, entre 2008 et 2013, années marquées par la crise bancaire et la crise de la dette publique en zone euro, les frais bancaires n’ont progressé que de 2,3% en Belgique. C’est dans les années suivantes, à partir de 2014, qu’une sorte d’effet de rattrapage a eu lieu. Or, c’est en 2014 que les taux d’intérêt ont commencé à baisser fortement en zone euro, y compris en Belgique. À l’époque, des taux d’intérêt négatifs à court terme ont fait leur apparition sur les marchés et les taux à long terme se sont également tassés, ce qui a placé les marges des banques sous pression: rappelons que celles-ci se paient sur la différence entre, d’une part, les taux à long terme des prêts qu’elles octroient et, d’autre part, les taux à court terme des placements qu’elles rémunèrent. Par conséquent, la récente hausse des frais bancaires serait surtout, pour les banques, une compensation partielle du manque à gagner au niveau de leur marge d’intérêt.

Certes, sans la crise bancaire, les taux n’auraient peut-être pas baissé autant mais de là à en conclure que c’est cette crise qui a fait grimper les tarifs des banques, il y a de la marge (d’intérêt). Une seule chose est certaine: entre 2008 et aujourd’hui, les structures tarifaires des banques ont connu une complexification croissante rendant la comparaison entre les offres des différentes enseignes très compliquée. Les "packs" (offres comprenant plusieurs services bancaires) ne sont pas les mêmes d’une banque à l’autre, les tarifs qui étaient annuels avant la crise sont souvent devenus mensuels, les prix varient fortement selon le profil du client, etc. Le consommateur doit donc se montrer beaucoup plus attentif qu’avant la crise s’il veut limiter ses frais bancaires. Petite consolation: changer de banque est plus facile qu’en 2008.