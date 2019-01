Les Belges sont moins endettés

Ils étaient 354.879 emprunteurs en défaut de paiement lors de l'année écoulée. Cela représente 521.878 contrats défaillants. Selon les données de la Centrale des crédits de la Banque Nationale, on note ainsi la poursuite de l'amélioration annuelle de 2,4% dans le chef des emprunteurs et de 3,6% dans le chef du nombre de contrats.

Autre fait marquant de ce bilan: les préteurs se tournent de plus en plus vers la centrale pour consulter les données. On dénombrait ainsi quelque 8,2 millions de consultations (+6%), soit plus de 31.000 consultations par jour. Les consommateurs sont aussi toujours plus nombreux à se tourner vers cette base de données.