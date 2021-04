Les Big Tech poussent les banques à se rapprocher

Les quatre grandes banques du royaume collaborent actuellement sur le réseau commun de distributeurs automatiques de billets Batopin , mais ce n'est pas leur seul projet commun. Notre pays compte ainsi pas moins de quatorze initiatives au sein desquelles plusieurs enseignent travaillent main dans la main, de Bancontact à Zoomit en passant par Isabel . "La Belgique se trouve dans le top européen des écosystèmes interbancaires", ressort-il d'une étude menée par Deloitte. Seules l'Italie et la Pologne comptent davantages de partenariats de ce type.

Le combat contre les Big Tech fait partie des forces motrices de ce type d'effort collectif. " Apple a une position dominante grâce à sa plateforme de paiement et a directement trouvé des centaines de millions d'utilisateurs dans le monde. Les commerçants sont dès lors obligés de proposé ce service. Les banques n'ont pas de position dominante et cela ne fonctionnerait pas si chacune tentait de promouvoir son propre système. C'est pourquoi elles sont contraintes de collaborer en offrant une résponse commune comme Payconiq ."

Itsme

La focalisation sur le marché domestique constitue cependant une faiblesse, alors que les GAFAM et les fintechs se tournent vers l'international. "De nombreux établissements de crédit européens sont encore très ancrés localement et ont peu de liens avec des succursales étrangères. Si l'internationalisation frappe là, ces écosystèmes deviendront plus internationaux également", estime Karel Baert, CEO de Febelfin.