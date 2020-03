Les FinTech demandent des garanties aux autorités

Edebex et sa plateforme de vente en ligne de créances proposent à des milliers de PME d’obtenir plus rapidement les sommes que leurs clients leur doivent. Les PME ou TPE vendent leurs factures, quand elles en ont besoin, à d’autres sociétés disposant de liquidités et qui veulent réaliser des investissements à court terme. Ces transactions sécurisées se font en quelques heures sous le couvert d’une assurance spéciale et garantie par Euler Hermes. Ça, c’était avant le coronavirus.