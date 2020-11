Les PME demeurent fidèles à leur banque, mais en attendent davantage

L'étude d'Accenture indique cependant que la nouvelle génération d'entrepreneurs est plus exigeante et hésite moins à changer d'établissement.

Le bureau de consultance Accenture a réalisé cet automne deux enquêtes auprès de quelque 400 PME belges quant à leurs relations avec leur banque et leur assureur . Un premier enseignement est que près d’un quart d'entre elles souhaitent une relation plus significative avec leur institution financière.

De la même manière, les gérants de PME souhaiteraient que leur compagnie d'assurance soit plus proactive dans leur relation. "La moitié d'entre eux réalisent eux-mêmes l'évaluation de leurs risques", indique Nicolas Pireaux, également Managing director d’Accenture Belgique. "Et 85% des produits d'assurance dont disposent les PME ont été acquis de leur propre initiative."

Shift générationnel

"Plus la personne qui prend les décisions est jeune, plus elle aura tendance à changer d’institution si elle n’est pas satisfaite, car son niveau d’attente est plus élevée."

Une question qui se pose avec d’autant plus d’acuité que la confiance s’avère encore plus crucial en ces temps de crise . "Les acteurs traditionnels sont toujours jugés plus fiables", indique Adrien Kirschfink, qui souligne l’importance du contact humain lors des moments capitaux d’une relation bancaire.

Une conclusion sur laquelle elles feraient pourtant mieux de ne pas trop capitaliser. "On observe un shift générationnel", explique Nicolas Pireaux. "Plus la personne qui prend les décisions est jeune, plus elle aura tendance à changer d’institution si elle n’est pas satisfaite, car son niveau d’attente est plus élevée."