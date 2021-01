"Les acquisitions, la carte maîtresse de KBC"

La date du 11 février est à marquer d’une croix blanche pour les actionnaires de KBC . Non seulement le groupe de bancassurance publiera ses résultats pour l’exercice complet, mais il fera également le point sur sa stratégie et mettra à jour ses prévisions financières à long terme et son plan d’affectation du capital .

Au niveau des résultats, rappelons que KBC table sur des revenus nets d’intérêts de 4,5 milliards d’euros , une baisse d’environ 3,5% des charges d’exploitation et des réductions de valeur sur crédits tournant autour de 1,1 milliard. Des prévisions formulées le 12 novembre dernier et qui devraient donc coller grosso modo à la réalité.

Dividende

En ce qui concerne la politique d’affectation du capital du groupe, et plus particulièrement la rémunération des actionnaires , la marge de manœuvre reste limitée par les recommandations de la Banque centrale européenne (BCE) .

Fin de l’année, elle a desserré son étau leur permettant désormais une redistribution limitée à moins de 15% des bénéfices cumulés de 2019 et 2020 et qui ne dépasse pas 20 points de base du ratio des fonds propres CET1. Compte tenu de cela, Albert Ploegh, d’ING ("acheter"; 68,5 euros), table sur un dividende de 48 centimes par action pour 2020. Pour les années 2021 et 2022, il estime que le pay-out devrait passer de 50% à 65% et que les rachats d’actions propres devraient faire partie de la nouvelle politique de return du capital de KBC.